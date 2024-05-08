الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حجز عاطل بتهمة بيع وترويج منشطات مجهولة المصدر بالإسكندرية

حجز عاطل - ارشيفيه
حجز عاطل - ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالاتجار وبيع منشطات مجهولة المصدر وحيازة 125 عبوة منشطات مختلفة الأنواع والأشكال، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، "له معلومات جنائية، ببيع وترويج المنشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 125 عبوة منشطات مختلفة الأنواع والأشكال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

بيع منشطات محظور تداولها عبر فيسبوك

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بترويج لبيع منشطات محظور تداولها عبر موقع "فيسبوك"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، برصد صفحة على "فيس بوك" يبدى من خلالها المُعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات "مجهولة المصدر وضارة بالصحة العامة" مقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، مبلغ مالى، كمية كبيرة من عبوات المنشطات.

بمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

التحقيق عاطل وترويج منشطات مجهولة المصدر بالاسكندرية النيابة العامة

مواد متعلقة

السيطرة على حريق شقة بالإسكندرية

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

كسور وخلع وتمزق.. سمية الخشاب تتقدم ببلاغ ضد "رامز جاب من الآخر"

حبس 4 عاطلين ضبطوا بـ25 كيلو حشيش في الإسكندرية

التصريح بدفن جثة غريق شاطئ سيدى كرير غرب الإسكندرية

بسبب خلافات زوجية.. التحقيق مع ربة منزل قتلت زوجها غرب الإسكندرية

"جيل الإسكندرية" يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

حبس 3 عاطلين لحيازتهم حشيش وأقراص مخدرة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

خطة محكمة.. سيناريو "طفل شبر الخيمة" يسقط المتهمين في "العشق الحرام" بدمياط

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية