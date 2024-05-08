حجز عاطل بتهمة بيع وترويج منشطات مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالاتجار وبيع منشطات مجهولة المصدر وحيازة 125 عبوة منشطات مختلفة الأنواع والأشكال، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، "له معلومات جنائية، ببيع وترويج المنشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 125 عبوة منشطات مختلفة الأنواع والأشكال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

بيع منشطات محظور تداولها عبر فيسبوك

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بترويج لبيع منشطات محظور تداولها عبر موقع "فيسبوك"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، برصد صفحة على "فيس بوك" يبدى من خلالها المُعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات "مجهولة المصدر وضارة بالصحة العامة" مقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، مبلغ مالى، كمية كبيرة من عبوات المنشطات.

بمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.