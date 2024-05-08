الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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السيطرة على حريق شقة بالإسكندرية

ارشيفيه حريق شقة
ارشيفيه حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة المنشية، وتم الدفع بسيارات تابعة إلى قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بين المواطنين.


بلاغ بنشوب حريق

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق فى شارع الغزالي بوسط المدينة، فانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية وحي الجمرك وقوات الحماية المدنية وسيارة الإطفاء إلى محل البلاغ.

فصل التيار الكهربائى

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق شقة بالعقار رقم 133 شارع الغزالي، وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار، وتمت السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

السيطرة حريق بشقة دون اصابات وسط الإسكندرية الحماية المدنية أمن الأسكندرية

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