الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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التحقيق فى حريق ورشة دوكو بالإسكندرية

من الحدث
من الحدث

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة شخص في حريق داخل ورشة دوكو بمنطقة الحرفيين، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وسؤال المصاب وشهود العيان عن الواقعة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بنشوب حريق بورشة دوكو بمدينة الحرفيين بجوار الموقف الجديد، وعلى الفور انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بورشة دوكو سيارات على مساحة 10x8 أمتار، ببابين وسقف جمالون، ملك المدعو "علي.ع.ف"، 50 سنة، مقيم بغيط العنب بمنطقة كرموز.

وأسفر الحريق عن إصابة مالك الورشة بحروق في اليد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتهام النيران محتويات الورشة بالكامل، وسيارة ملاكي ملك المدعو "ع.ص.ع"، وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق، فيما تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب تسرب غاز، مع وصول لهب مكشوف داخل الورشة.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

التحقيق حريق ورشة دوكو اصابة شخص بالاسكندرية كرموز الأدلة الجنائية

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