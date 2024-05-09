انتشال جثة طفل غرق بمياه الدخيلة بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر رفقة والده بشاطئ الدخيلة غربي المدينة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورد بلاغ من الأهالي بغرق طفل في مياه شاطئ البحر أمام محكمة الدخيلة.

على الفور انتقل ضباط القسم رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين غرق الطفل نادر المصري فتحي محمد، 7 سنوات، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ الدخيلة رفقة والده، 36 سنة، مقيم في أرض المصري بمنطقة الدخيلة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمان الطفل، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، قررت النيابة العامة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثمان.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، "الحمد لله الجثمان ظهر على سطح المياه بعد مكان الغرق بحوالي 4 كيلو تقريبا أثناء عملية البحث عنه، داعيا الله بالرحمة والمغفرة له وأن يسكنه فسيح جناته يا رب العالمين، واللهم تقبله عندك من الشهداء واللهم ارزق أهله الصبر والسلوان.