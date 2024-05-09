الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انتشال جثة طفل غرق بمياه الدخيلة بالإسكندرية

طفل غريق
طفل غريق

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر رفقة والده بشاطئ الدخيلة غربي المدينة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورد بلاغ من الأهالي بغرق طفل في مياه شاطئ البحر أمام محكمة الدخيلة.

على الفور انتقل ضباط القسم رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين غرق الطفل نادر المصري فتحي محمد، 7 سنوات، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ الدخيلة رفقة والده، 36 سنة، مقيم في أرض المصري بمنطقة الدخيلة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمان الطفل، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، قررت النيابة العامة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثمان.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، "الحمد لله الجثمان ظهر على سطح المياه بعد مكان الغرق بحوالي 4 كيلو تقريبا أثناء عملية البحث عنه، داعيا الله بالرحمة والمغفرة له وأن يسكنه فسيح جناته يا رب العالمين، واللهم تقبله عندك من الشهداء واللهم ارزق أهله الصبر والسلوان.

انتشال جثة طفل غرق بمياه شاطئ الدخيلة غرب الاسكندرية الإنقاذ النهري

مواد متعلقة

لسماع الطب الشرعي.. تأجيل محاكمة 5 متهمين في "أحداث سيدي براني"

تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث "سيدي براني"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة فى الإسكندرية

"القوى العاملة" تكرم عمال النظافة فى الإسكندرية بمناسبة عيد العمال

حجز عاطل بتهمة بيع وترويج منشطات مجهولة المصدر بالإسكندرية

السيطرة على حريق شقة بالإسكندرية

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

كسور وخلع وتمزق.. سمية الخشاب تتقدم ببلاغ ضد "رامز جاب من الآخر"

الأكثر قراءة

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

دفاع حسين الشحات يستعين بـ"زين الدين زيدان" لتبرئته من ضرب "الشيبي"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

بعد الحديث عن حل الأزمة مع "الشحات" وديًا.. محامى محمد الشيبى يفجّر مفاجأة

أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

محامى الشحات للمحكمة: ما فعله موكلى رد فعل على إهانة "الشيبى" لجماهير الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تؤكد التزامها بموافقتها على ورقة الوسطاء رغم اقتحام إسرائيل لرفح

إسرائيل: تهديد بايدن بوقف الأسلحة "مخيب للآمال"

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة