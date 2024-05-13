الإثنين 13 مايو 2024
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إحالة أوراق سائق قتل شخصا بسبب خلافات بينهما بالإسكندرية إلى المفتي

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق سائق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهم، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، وذلك بعد اتهامه بقتل شخص بسبب وجود خلافات بينهما.

بلاغ بإطلاق أعيرة نارية

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 2122 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان يفيد بقيام المتهم بإطلاق النار على المجني عليه مما ادي الي وفاته بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أنه حال سير المجني عليه "ا.م.ا" بالطريق العام استوقفه احد الماره وأبلغه بتواجد المتهم " ا.ف.م"، سائق، بالقرب من مسكن المجني عليه، صائحا بعبارات السباب فتوجه نحوه لاستطلاع الأمر، وحين شاهد المتهم المجني عليه أخرج من ملابسه سلاح ناري طبنجة وتوجه نحو المجني عليه وأطلق عليه عدة طلقات نارية أحدثت إصابته ونقله الي المستشفي وتوفي.

توصلت التحريات أنه نفاذا لقرار النيابة بضبط وإحضار المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته السلاح الناري وعدد 4 طلقات، وبمواجهته أقر أنه علي اثر خلافات متكرره نشبت بين نجل المتهم وبين المجني عليه، حرر عنها محضرين رقمي 19600 لسنة 2023 جنح المنتزة ثان، و11401 لسنة 2023 اداري المنتزة ثان، واعد العدة للنيل من المجني عليه فأحضر سلاحا ناريا وذخائر من موطنه الأصلي بمحافظة أسيوط وعاد الي محافظة الإسكندرية، وعند مشاهده المجني عليه قام بأطلاق النار عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قررها في جلستها المنعقدة.

كانت قد ‏قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة،  إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبسه، وكذلك حبس المتهمة الثانية "س.ه.ز"، بعد اتهامه بقتل طفلة، صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 39718 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ من المستشفي العام بوفاة المجني عليها الطفلة " س.ع.ج" بعد التعدي عليها بالضرب، بدائرة القسم.

المتهم ضرب المجني عليها

كشفت التحقيقات، أنه بدائرة قسم الدخيلة قيام المتهم الأول " ع.أ.ع" عامل مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجني عليها الطفلة "س.ع.ج" بعد إذ اشبعها المتهم الأول ضربا والاعتداءات البدنية بدأها بوضع لاصق صمغ على فمها مغلقا مداخل الهواء عليها والاعتداء عليها ضربا بالأيدي والأرجل من كافة أنحاء جسدها الهزيل، ثم رطم رأسها الضئيل بالحائط، ثم انهال علي جسدها ضربا بعصا خشبية انتزعها من أثاث المنزل وكذلك حزام جلدي علاوة على عقرها بأسنانه في كافة أنحاء جسدها واغرق رأسها في إنهاء كبير الحجم حتى تستفيق ويكمل تسلسل اعتدائه البدني عليها والضغط على رقبتها، واستمر في ذلك طيلة ساعتين، حتى أيقن وفاتها، وكان ذلك في تواجد المتهم الثانية " س.ه.ز" ربة منزل على مسرح الجريمة، وعدم منعها من حماية الطفلة المجني عليها نجلتها من الأذى البدني الواقع عليها من قبل المتهم الأول.

المتهمة تركت المنزل

وكشفت التحقيقات، إلى وصول جثمان الطفلة "س.ج ع" الي مستشفي العجمي العام وبمواجهة المتهمة الثانية اقرت، أنها تركت منزل الزوجية بمحافظة البحيرة واصطحابها بناتها الثلاثة ومن ضمنهما المجني عليها، حيث استقرت بشقة بمنطقة الهانوفيل، وأضافت أن المتهم الأول كان يتردد عليها واعتدي بالضرب على المجني عليها حتى فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.

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