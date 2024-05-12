الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق متهم بقتل صديقه في الإسكندرية للمفتي

اعدام
اعدام

قررت محكمة مستأنف جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه لسرقته إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
 

صدر القرار برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان،والمستشار محمود إسماعيل حجازي، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12983 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة كرموز بالعثور على جثة المجني عليه، داخل الشقة محل سكنه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم " ع.ا.ا" موظف بالمعاش، والمجني عليه " ه.ع.م"، تربطهما علاقة صداقة، والمجني عليه طلب من المتهم الانتقال ليمكث رفقته بالشقة محل الواقعة.

بتاريخ الواقعة، وعلى إثر خلاف نشب بينهما، قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه باستخدام أداة مطرقة حديدية، وكال له عدة ضربات بالرأس، أودت بحياته، وعقب ذلك قام بسرقة المنقولات والسيارة الخاصين بالمجني عليه، وتركه في الشقة وفر هاربًا حتى تبين اكتشاف الواقعة.

تم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة  التي قررت إحالته الي المحكمة التي أصدرت قررها.

محكمة مستأنف جنايات الإسكندرية قتل صديق مفتي الديار المصرية إعدام

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