وزارة العمل تعلن بدء المرحلة الخامسة لتدريب شباب الإسكندرية على " صناعة المالتى ميديا "

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، عن بدء تلقي طلبات الترشيح للتدريب على "تنمية القدرات الإلكترونية" بالتعاون مع مركز أركان للإبداع، بهدف إعداد الشباب وإصقالهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل في مجالات شبكات التسويق الإلكتروني، وصناعة Multimedia، من أجل تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال، فضلًا عن إكسابهم مهارات متطورة يحتاجها سوق العمل من خلال حثهم على الإبتكار والإبداع.

كما يشمل البرنامج التدريبي التدريب على الدورات ومنا الرسوم المتحركة ثلاثية الابعاد، والمونتاج، والفوتوشوب، والتصوير الفوتوغرافي، وتصوير الفيديو، والتسويق الالكتروني، ويكون التدريب للشباب من الجنسين، لمن هم في سن 16 وحتى 34 سنة ، بشرط الإلمام بأساسيات الحاسب الالى، والانترنت، واجتياز المقابلة الشخصية، ومدة التدريب اسبوعين كاملين، بمعدل 12 ساعة تدريبية على مدار 3 أيام فى الأسبوع، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، ضمن رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال من أجل النهوض بالدولة المصرية.

تدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم من أجل الحصول على فرصة عمل

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم من أجل الحصول على فرصة عمل لائقة، أو إقامة مشروعات صغيرة وكيفية تسويقها ، للحد من معدلات البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر على المهن المستحدثة بما يتواكب مع التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، وأضاف وكيل المديرية، إن التدريب مجاني، بمقر كاتدرائية القديس مرقس الاسقفية، وأضاف أنه يمكن لمن يرغب بالالتحاق باحدى الدورات التسجيل على الرابط التالى: https://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8، وذلك لتاهيل الشباب لايجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم، وحثهم على تسويق منتجاتهم من خلال التطور التكنولوجي لبداية حياتهم العملية ، بالإضافة إلي أنه يحصل المتدربين في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية والمركز تفيد اجتيازهم التدريب بنجاح.