الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات وغرامة لأمين عهده اختلس 1.6 مليون جنيه بالإسكندرية

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم  بإختلاس المال العام، بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا، وبرد المبلغ المختلس، مبلغ 1.638.931 جنيه، وتغريمه مبلغ 1.638.931 جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضيةعندما  تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة للشئون الأحوال المدنية بقيام المتهم باختلاس أموال جهة عمله.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ا.ن.ع" أمين عهدة بالأحوال المدنية، أنه خلال عام 2016 اختلس 1.638.931.65 جنيه (مليون وستمائة وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد وثلاثون وخمسة وستون قرشا)، وحال كونه أمين مخزن بإدارة الأحوال المدنية بالإسكندرية، وأن جميع الاستمارات والمصدرات محل الواقعة في حوزته وهو المنوط به تسليم تلك الاستثمارات لمندوبي السجل المدني وقام بتحصيل قيمتها منهم نقدا تمهيدا لتوريدها لصالح حساب قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة لدي البنك المركزي، إلا أنه اختلس تلك المبالغ، وقام بتزوير محضري جرد عهدة إدارة الأحوال المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها

محكمة جنايات الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية الاحوال المدنية اختلاس

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