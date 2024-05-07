الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب مطبعة بالقاهرة يطبع كتبا تعليمية وروائية بدون تصريح

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

ضبط رجال الأمن مالك مطبعة بالقاهرة لقيامه بطباعة عدد من الكتب التعليمية والروائية بدون تصريح من الجهات المختصة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، ببيع ونسخ وطباعة العديد من الكتب الدراسية والروايات والأغلفة الخاصة بها بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

txt

ضبط ألف نسخة كتاب خارجى منسوخ داخل مطبعة بالدقهلية

txt

ضبط مطبعة تبيع كتبًا تعليمية غير مصرح بتداولها في عين شمس

تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط مالك المطبعة وبحوزته "جهاز لاب توب يحتوى على نسخ رقمية جاهزة للطباعة من “كتب تعليمية - روايات - أغلفة” بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وأقر بأنه مالك المطبعة وارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صاحب مطبعة دون تصريح مطبعة طباعة مباحث المصنفات

الأكثر قراءة

وفود الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد الأوضاع من معبر رفح

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

عصام صاصا فى زينهم.. 9 قرارات من النيابة فى حادث مطرب المهرجانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة