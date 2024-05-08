الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وبحسب بيان للوزارة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار وقضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 12 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود قطاع الأمن العام أسعار العملات الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية السوق المصرفية الاقتصاد القومي للبلاد

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