القبض على عاطل بحوزته 125 عبوة منشطات مجهولة المصدر في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل له معلومات جنائية ببيع وترويج المنشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وبحوزته 125 عبوة منشطات مختلفة الأنواع والأشكال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج المنشطات غير المصرح بتداولها.