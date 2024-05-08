الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مطب صناعي يتسبب في حريق ومصابين بالمنوفية.. والأمن يسيطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول شخصين وسيدة، طرف ثان شخصين وسيدتان وجميعهم يقيمون بدائرة المركز، وذلك حال قيام الطرف الثانى بإنشاء مطب صناعي أمام كشك بقالة ملك أحدهم والملاصق لمنزل الطرف الأول، اعترض الطرف الأول، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب بالأيدى، وقيام أحد أفراد الطرف الأول بإضرام النيران بالكشك مما أدى لاحتراقه بالكامل.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة مديرية أمن المنوفية ملابسات المشاجرة

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