الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حملات على المخابز للتصدى للمتلاعبين فى الأسعار

جانب من الحملات على
جانب من الحملات على المخابز

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاءت الحملات لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم إعلان الأسعار.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة - خلال 24 ساعة - ضُبط خلالها حوالي 25 طن دقيق أبيض، وبلدي مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات لضبط الأسواق والتصدي للمتلاعبين بالأسعار.

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