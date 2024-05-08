ضبط ترسانة أسلحة نارية في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، من ضبط ميكانيكي بحوزته 20 سلاحًا ناريًا.

البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطار من مركز شرطة دشنا بتمكن قوة أمنية من القبض على ميكانيكي بحوزته 20 قطعة سلاح داخل ورشته بمنطقة الياسينية التابعة لقرية فاو قبلي بمركز دشنا، شمالي قنا.

وكشفت تحريات اللواء أحمد البديوى، مدير المباحث الجنائية، عن قيام قوة أمنية برئاسة المقدم محمد إمبابي، رئيس مباحث مركز شرطة نجع حمادي، بضبط المدعو "كرم. م" ميكانيكي.

وبتفتيش ورشته تم العثور على 20 قطعة سلاح آلي وخرطوش بقصد الاتجار فتم التحفظ على المضبوطات والمتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.