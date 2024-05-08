ضبط 100 كيلو ترامادول فى العاشر من رمضان

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تصنيع 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الشرقية، المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من الترامادول المخدر وزنت 100 كيلو جرام، كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 12 كيلو جرامًا، كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، 8194 قرصًا من مخدري التامول، الإكستاسى، كميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع، الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع، وسيارة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.