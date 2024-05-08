الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط متهم بحوزته 24 كيلو حشيش في مطروح

مخدر الحشيش - آرشيفية
مخدر الحشيش - آرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمطروح، اتجار عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي براني، في المواد المخدرة وترويجها متخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام و300 قرص لعقار تامول المخدر وسيارة.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ1.7 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

معلومات وتحريات مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأمنية المعنية قسم شرطة سيدى برانى المواد المخدرة الاجرامي

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