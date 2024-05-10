ضبط كيان تعليمي وهمي دون ترخيص ينصب على المواطنين

تمكنت الداخلية من ضبط سيدة بسوهاج لقيامهما بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة (كيان تعليمي "دون ترخيص" - كائن بمحافظة سوهاج) تقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية فى عدد من المجالات ومنحهم بموجبها شهادات بمقابل مادى وإيهامهم بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج بقصد النصب والاحتيال عليهم للاستيلاء على أموالهم.

وباتخاذ الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (عدد 86 شهادة منسوب صدورها للكيان التعليمي المشار إليه - "جهاز حاسب آلي لاب توب بمشتملاته "بفحصة فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي – 3 أكلاشية).