الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما شحنة أفيون بـ2.4 مليون جنيه بالإسكندرية

متهمين
متهمين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بلغت قيمتها المالية 2٫4 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام "عنصرين إجراميين" بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

ونجحت الجهود في ضبط "عاطل" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته 5 كيلوجرامات لمخدر الأفيون، وعاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته 15 كيلو جراما لمخدر الحشيش- 3 لفافات لمخدر الأفيون وزنت 3 كيلوجرامات- 6000 قرص لعقار "تامول" المخدر، وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بـ"2.4 مليون جنيه تقريبًا".

ضبط عنصرين اجراميين المواد المخدرة معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية

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