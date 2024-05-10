بهدف التلاعب فى الاقتصاد.. ضبط شاب يدير 35 موقعًا إلكترونيًا مزيفًا

تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها في نشر أسعار صرف غير حقيقية عن الذهب والدولار والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، بهدف التلاعب في الأسعار.

كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة 35 تطبيقًا للهواتف المحمولة- موقع إلكتروني بدون ترخيص- صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر أسعار غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية متخذًا من عقار كائن بدائرة قسم شرطة بنى سويف الجديدة بمحافظة بني سويف مقرًا لمزاولة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر العقار المشار إليه، وضبط المتهم، وعثر بحوزته على "جهاز لاب توب، وهاتف محمول" تم استخدامهما في إدارة المواقع والتطبيقات والصفحات، إضافة إلى 3 محافظ إلكترونية بالعملات الأجنبية والرقمية المشفرة، "يتحصل من خلالها على عوائد لنشاطه".