الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة تزور الشهادات الطبية فى سوهاج

تزوير الشهادات الطبية
تزوير الشهادات الطبية

نجحت الداخلية فى ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات.

سقوط عصابة تزور الشهادات الطبية فى سوهاج

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة سوهاج) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (عدد 11 بصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" منسوب صدوره للعديد من الجهات الحكومية – عدد 10 أكلاشيه منسوب لعدة جهات حكومية – 16 تقرير طبى بأسماء أشخاص مختلفة).

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