"جنون المشاهدات" يدفع شاب للاستعراض بسيارته في الشارع بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يقوم خلالها صاحب الحساب بأداء حركات استعراضية بإحدى السيارات وسيره برعونة بأحد الطرق السريعة ّداخل مدينة الإسماعيلية.

ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة فى الإسماعيلية

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتبين عدم حمله رخصة قيادة وأن السيارة قيادته في مقاطع الفيديو المُشار إليها مملوكة لشقيقه.

واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.