الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"جنون المشاهدات" يدفع شاب للاستعراض بسيارته في الشارع بالإسماعيلية

استعراض بسيارة في
استعراض بسيارة في الشارع

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يقوم خلالها صاحب الحساب بأداء حركات استعراضية بإحدى السيارات وسيره برعونة بأحد الطرق السريعة ّداخل مدينة الإسماعيلية.

ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة فى الإسماعيلية

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتبين عدم حمله رخصة قيادة وأن السيارة قيادته في مقاطع الفيديو المُشار إليها مملوكة لشقيقه.

واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزارة الداخلية امن القاهرة حوادث القاهرة حوادث الجيزة الاستعراض بسيارة الإسماعيلية ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة

مواد متعلقة

الداخلية تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا ينصب على المواطنين

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

جريمة تهز المطرية.. عاطل يهتك عرض الأطفال في منزله

ورثت المهنة منذ 40 عاما.. الساعات تحزن مثل الإنسان في محل "أم يوسف" (فيديو)

الخصية بـ5 ملايين والرئة بـ3 والأمعاء بـ2.5.. كيف نفذ قاتل طفل شبرا الخيمة جريمته على الهواء؟

عاجل| قرار من كولر بشأن محمد الشناوى وياسر إبراهيم قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس