الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقابة العاملين بالسكك الحديدية والمترو تعلن تأييدها لـ السيسي في انتخابات الرئاسة

النقابة العامة للعاملين
النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق

عقدت النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق مؤتمرًا جماهيريًا شارك فيه آلاف من عمال السكة الحديد ومترو الأنفاق على مستوى الجمهورية، لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها، بحضور جميع أعضاء النقابة العامة ولجانها الفرعية بالمناطق والمحافظات، إلى جانب حشد كبير من العاملين في هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة.

وفي وقت سابق، قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، إن "الهدف من المؤتمر دعم الدولة المصرية وحشد العاملين للاستحقاق الدستوري القادم، في انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وتوضيح الرؤى والمفاهيم حول ضرورة الحشد الكامل لرئيس يحمل على عاتقه أمانة استرداد مصر من أيدي جماعة غاشمة كادت أن تجر البلاد إلى الهاوية، كذلك التنمية وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وما شهدناه من تطوير في كل قطاعات الدولة، كقطاع النقل وقطاع الصحة وتطوير العشوائيات والمدن الجديدة".

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي.

الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق السكة الحديد مترو الأنفاق

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