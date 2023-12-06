مجدي البدوي يُشيد بمبادرة "الدستور": المشاركة في الانتخابات واجب وطني

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالمبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" تحت عنوان "صوتك لمصر"، والتي تهدف لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال "البدوي"، إنه على جميع المواطنين وفي القلب منهم العمال، إدراك أهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، وإنها من واجبهم الوطني، فلابد لهم من النزول لاختيار من يمثلهم خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية تعطي قوة للرئيس القادم، وتدعمه وتأيده في الدفاع عن حقوق مصر واستقرار الأمن القومي لمصر.

وطالب "البدوي"، جميع المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، للتأكيد للعالم بأن الشعب بأكمله يقف خلف الرئيس، ويدعم ويؤيد كل قراراته لتحقيق الأمن والاستقرار لمصر.