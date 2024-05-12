قبل الافتتاح بـ3 أيام.. فيديو تفصيلى لـ5 محطات جدد بالمترو

ثلاثة أيام ويبدأ التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والممتد من محطة التوفيقية حتى محطة جامعة القاهرة، حيث أعلنت وزارة النقل أنه بدءًا من صباح الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري، يبدأ التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3C».

الانتهاء من التشغيل التجريبي بدون ركاب

ونشرت وزارة النقل فيديو تفصيليًا لخمس محطات للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3C»، والذى يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، والذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول)، ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور، ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة، وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء، والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة– التكييف– التهوية- مكافحة الحريق...)، للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها، للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

وتم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورًا بالكيت كات، ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة.

وبالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخيرمن الخط الثالث يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورًا بالكيت كات، ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة، وحيث يمتد هذا الخط بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة، وتم تنفيذه على أربع مراحل، ويعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى.

وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق– خطى المونوريل– القطار الكهربائي الخفيف)، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ومع الخط السادس الجارى دراسته في محطة العباسية، كما يشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط (العباسية على مساحة 10 أفدنة، وإمبابة على مساحة حوالى 24 فدانًا، والتى تتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات- السلام والتى تعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانًا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات).