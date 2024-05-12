تداول 26 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و784 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الاحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 26000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 784 شاحنة و60 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 302 شاحنة و50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20000 طن بضائع، 482 شاحنة و10 سيارات.



وتصدير 10 آلاف طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية1 بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتان الحرية 1 وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3350 طن بضائع و310 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي: كوين، بريدج، أور وأيلة. كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة SUN TORIS على متنها 2100 طن مادة بروبيلين قادمة من الإمارات وغادرت السفينة HONIEST 1 وعلى متنها 10000 طن دقيق تصدير إلى اليمن. والسفينة إلنوي إكسبريس متجهة إلى جدة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانئها

جدير بالذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة امتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400م.

ويهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400م وبعمق 18م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة، وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بأن يستخدم الناتج من أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة ما سيساهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.

وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل خلال جولته لشرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنية تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكة بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفاءتها وربطها بالسكة الجديدة.

وقد وجه الفريق مهندس وزير النقل رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء على ضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كافة المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كل مشروع منها مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، كما شدد وزير النقل على استغلال كل متر أراضٍ وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي داخل الميناء، وكذلك ضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل.