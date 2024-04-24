الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 25 محضرًا لأصحاب مخابز بلدية وسياحية مخالفة بالمحلة الكبرى

مخبز
مخبز

حررت حملة مديرية التموين بالغربية 25 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبري، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

مخالفات إنتاج ونقص وزن

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، التفتيش على المخابز في المحلة الكبري، وذلك بالتعاون مع العميد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، وحازم طه، مدير إدارة تموين المحلة الكبري، وحررت الحملة 25 مخالفة لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.

وأكد وكيل وزارة التموين في الغربية، أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة؛ للتأكد من إنتاج خبز عالي الجودة يرضى المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات في جميع مراكز المحافظة، لمراقبة وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة.

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