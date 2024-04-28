تحرير 18 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في الغربية

تمكنت حملة لمديرية التموين بالغربية، من تحرير عدة محاضر بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر زفتى، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، التفتيش على المخابز في بندر ومركز زفتى، وذلك بالتعاون مع إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، ومدير إدارة تموين زفتى، ومفتشو الرقابة التجارية.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملة

وحررت الحملة 18 محضرًا بمخالفات لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.

وأشار وكيل وزارة التموين في الغربية، إلى أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة؛ للتأكد من إنتاج خبز عالي الجودة يرضى المواطنين، لافتًا إلى استمرار الحملات في جميع مراكز المحافظة؛ لمراقبة وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة.

محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم

في سياق آخر، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأعمال الجارية بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.



وجرى الانتهاء من صب سقف غرف المحولات الجديدة، ويجري الآن ترميم الغرف القديمة، كما تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفر الحما تلبنت قيصر ، حيث تم الانتهاء من قطع فرمه التوسعة بطول 650 مترا، ويجري الانتهاء من تشغيل طبقة الأساس المساعد لكامل القطاع.