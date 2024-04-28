الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشميع 99 منشأة خالفت مواعيد الغلق الرسمية في الغربية

غلق
غلق

نفذت مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من مواعيد الغلق المحددة، والإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظة استمرت لمدة 24 ساعة.

 وتمكنت الحملات من تشميع وإغلاق 99 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا وغير مُطبقة للإجراءات الاحترازية، ولا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك خلال حملات على مراكز المحافظة، في الـ24 ساعة الماضية، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

إطفاء الإنارة الخارجية لـ41 محلًا تجاريًا

كما نجحت الحملات المختلفة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ41 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

 وعلي صعيد مواز، أكد محافظ الغربية، أن المحافظة انتهت من تشكيل  اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى عقد برنامج تدريبي مكثف للجان على تنفيذ قانون التصالح الجديد.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ اختصاص ومهام  كل لجنة من اللجان كما ناقش آليات تسعير قيمة المتر وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى.

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