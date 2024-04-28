استعدادًا لأعياد القيامة وشم النسيم.. محافظ الغربية يشدد على تكثيف الحملات بالمنافذ والأسواق

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تكثيف الحملات استعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كل منمديريات الصحة والتموين ومباحث التموين، والطب البيطري، وسلامة الغذاء.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وسلامة الغذاء، بالتنسيق مع مباحث التموين، بشن حملات مكثفة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لاسيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة، مشددًا على ضرورة تقديم التوعية اللازمة للمواطنين بكيفية شراء الأسماك الطازجة والمملحة الصالحة. كما وجه المحافظ مديرية الصحة بالاستعداد والتجهيز والتأكد من توافر الأمصال بالمستشفيات تحسبًا لظهور أي حالة تسمم غذائي أو مجرد الاشتباه فيها.

كما وجه المحافظ بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي، للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار، موجهًا مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، كما شدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر، فضلًا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.

وأشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بالغربية في مختلف قرى ومدن المحافظة استعدادًا لأعياد الربيع، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن التصدي لكل أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة.

حيث قامت سلامة الغذاء بضبط ثلاثين ألف عبوة عصير منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وربع طن مقرمشات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير ٨٣ محضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.