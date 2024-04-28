رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد الشركة المانحة للأيزو QSI

استقبل الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، وفد الشركة العالمية الدولية المانحة للأيزو QSI والذى يضم الدكتورة منال درويش، والدكتورة منى زناتي، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا عبد الهادى المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وذلك تمهيدا لتجديد اعتماد شهادتي الأيزو "2018: 21001" و" الأيزو 9001: 2015" لجامعة طنطا.

ورحَّب الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، بأعضاء الوفد، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على إنهاء إدارات وكليات الجامعة لكل متطلبات الأيزو، والالتزام بتطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية، وتطبيق النظم الإدارية الحديثة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

شهد اللقاء حضور أعضاء المركز الدكتورة هويدا الاتربي، والدكتور ناصر كمال، والدكتورة لوله عبد الوهاب والدكتورة راندا الديب.