الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت بالغربية

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

فاجأ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في صباح اليوم، عددًا من المخابز السياحية، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته المواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، وكذلك التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، فضلًا عن متابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر. 

كما قام المحافظ بالمرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار، وذلك بقرية سمتاي بمركز قطور وقرية السجاعية بمركز المحلة.

واطمأن محافظ الغربية على مدى التزام أصحاب المخابز بالوزن والمواصفات القياسية المقررة، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والسياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

وقال محافظ الغربية إنه لن يسمح باستغلال أصحاب المخابز السياحية للمواطنين، وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مشددًا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكل صور الغش التجاري.

وفي السياق ذاته، يقود رؤساء المراكز والمدن الـ12 ورؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة حملات مكبرة على مدار اليوم على المخابز والمطاعم والهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى، للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.

وأكد محافظ الغربية استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض أسعار السلع، إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية
وأطمئن محافظ الغربية على مدى إلتزام أصحاب المخابز بالوزن والمواصفات القياسية المقرره موجها بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والسياحية طارق رحمي محافظ الغربية الجودة والوزن متابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار إلتزام أصحاب المخابز بالوزن والمواصفات لن يسمح بإستغلال أصحاب المخابز السياحية للمواطنين

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