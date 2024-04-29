الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غرس أكثر من 200 شجرة مثمرة وزينة فى مركز زفتى بالغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

أعلن إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، عن أنه تم غرس 210 أشجار مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وقال "فايد" إن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، في جميع أنحاء الجمهورية مضاعفة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

وأضاف أنه جرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة، وتتحمل ظروف البيئة المحيطة؛ بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، وتوفير بيئة صحية مريحة لسكان المركز والمدينة.

وأعرب رئيس مركز ومدينة زفتى عن سعادته بالنتائج التي تحققت حتى الآن، في إطار حملات التشجير والتجميل، وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وجمالية للمواطنين، مشددًا على أهمية استمرار هذه الجهود ودعم المبادرات البيئية لتحقيق رؤية مصر الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء تنفيذ ا للمبادرة الرئاسية استمرارية النباتات وأعرب رئيس مركز ومدينة زفتى عن سعادته بالنتائج التي تحققت حتى الآن في إطار حملات التشجير والتجميل “زراعة الاشجار”

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