محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق "طنطا محلة منوف"

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال التطوير الجارية بطريق محلة منوف وحتى مجمع الكليات بسبرباي ومجمع المواقف مرورا بمركز إصدار بطاقات الرقم القومي بطول كيلو و200 متر وعرض من 18 إلى 20 مترا.

وتشمل أعمال التطوير تغطية الترعة الجانبية الأولى منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد حفاظا على المجرى المائي، بالإضافة إلى إنارة الطريق ويمثل ذلك حلا جذريا لتوسعة الطريق ومحورا مروريا يسهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة ولعدم تكرار الحوادث.

وأهابت محافظة الغربية بالمواطنين عدم انتظار السيارات بمنطقة الأعمال لسرعة إنهائها وعدم تعرض السيارات للإتلاف.