الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق "طنطا محلة منوف"

أعمال تطوير طريق
أعمال تطوير طريق طنطا محلة منوف

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال التطوير الجارية بطريق محلة منوف وحتى مجمع الكليات بسبرباي ومجمع المواقف مرورا بمركز إصدار بطاقات الرقم القومي بطول كيلو و200 متر وعرض من 18 إلى 20 مترا.

وتشمل أعمال التطوير تغطية الترعة الجانبية الأولى منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد حفاظا على المجرى المائي، بالإضافة إلى إنارة الطريق ويمثل ذلك حلا جذريا لتوسعة الطريق ومحورا مروريا يسهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة ولعدم تكرار الحوادث.

وأهابت محافظة الغربية بالمواطنين عدم انتظار السيارات بمنطقة الأعمال لسرعة إنهائها وعدم تعرض السيارات للإتلاف.

محافظ الغربية بطريق محلة منوف بطاقات الرقم القومي حفاظا على المجرى المائي محافظة الغربية المخابز السياحية

مواد متعلقة

استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت بالغربية

تحرير 112 مخالفة متنوعة في حملة لمباحث تموين بالغربية

حملة تموينية على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت فى طنطا بالغربية

قرار ضد 82 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

تحرير 25 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز فى المحلة بالغربية

غرس أكثر من 200 شجرة مثمرة وزينة فى مركز زفتى بالغربية

رفع 230 طن قمامة ومخلفات من الشوارع بالسنطة

إزالة 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالغربية

الأكثر قراءة

عاجل| عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

سيدة تخلع زوجها: زارع كاميرات مراقبة فى غرفة النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم