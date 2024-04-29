الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح معرض منتجات طلاب طنطا على هامش المؤتمر الأول للتعليم التكنولوجي

محافظة الغربية
محافظة الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، المعرض الثاني لأعمال طلاب الجامعة التكنولوجية بـ بهبيت الحجارة،  للعام الثاني على التوالي على هامش عقد المؤتمر الأول للتعليم التكنولوجي بالجامعة تحت عنوان "ربط الجامعات التكنولوجية بالصناعة وتحديد متطلبات سوق العمل".

وشهد المحافظ ومرافقوه، عروضًا توضيحية لأعمال طلاب قسم النسيج والملابس الجاهزة يوضح خطواتهم في تنفيذ عدد من الأعمال في ورش ومعامل الجامعة والمعدة لتنفيذ الملابس الجاهزة، كما شهد عرض أزياء قدمه طلاب الجامعة والذي حاز بدوره على إعجاب جميع الحضور نظرًا لما قدموه من أزياء مُصممة بشكل احترافي فضلًا عن تفقد ورش ومعامل تنفيذ صناعات الملابس الجاهزة، المنسوجات، ومكن تشكيل المعادن، ومكن الغزل حيث أشاد المحافظ والحضور بالمجموعة المتنوعة من المنتجات التي تضاهي مثيلاتها بالأسواق بل تفوقها في الجودة والذوق.

كما تفقد رحمي ومرافقوه، الصناعات الغذائية الخاصة بقسم تصنيع الأغذية والتي قاموا بتصنيعها بأيديهم بعد اكتسابهم الخبرة النظرية والتنفيذ العملي من خلال محاضرات التدريب التي حصلوا عليه.

وخلال كلمته أكد محافظ الغربية، أن مصر تتميز عن غيرها من دول العالم بتوافر الموارد المادية والبشرية والطبيعية اللازمة لقيام الصناعة، وكان لابد من إعداد كوادر بشرية قادرة على استغلال هذه الموارد لتقييم بذلك صناعة مستقلة بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

ووجَّه المحافظ، الشكر لرئيس الجامعة، وكذلك الطلاب لما لمسه من روح الولاء والانتماء للجامعة، وأيضًا الطموح والإصرار الذي ظهر واضحًا في حديث الطلاب وإيمانهم العميق بأن الجامعة التكنولوجية بسمنود ستكون دائما وأبدا الجامعة رقم (١) في مصر، قائلا "فخور بما شاهدته من إبداع من طلاب الجامعة وستكونون كوادر قيادية تقود الثورة الصناعية والتكنولوجية في مصر خلال السنوات القادمة".

واختتم اللقاء بإهداء رئيس الجامعة الجامعة التكنولوجية درع تقدير لمحافظ الغربية لدعمه الدائم للجامعة.

محافظ الغربية جامعة سمنود رئيس جامعة سمنود التكنولوجية المعرض الثاني لأعمال طلاب الجامعة طلاب الجامعة التكنولوجية ربط الجامعات التكنولوجية بالصناعة قسم النسيج والملابس الجاهزة

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