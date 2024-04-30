الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غرس 150 شجرة مثمرة وزينة في مركز السنطة بالغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

قالت مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم غرس 150 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة السنطة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، في جميع أنحاء الجمهورية مضاعفة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة

وأضافت أنه جرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، وتوفير بيئة صحية مريحة لسكان المركز والمدينة.

وأعربت رئيس مركز ومدينة السنطة، عن سعادتها بالنتائج التي تحققت حتى الآن في إطار حملات التشجير والتجميل، وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وجمالية للمواطنين، وشددت على أهمية استمرار هذه الجهود ودعم المبادرات البيئية لتحقيق رؤية مصر الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

في ذات الاطار، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال التطوير الجارية بطريق محلة منوف وحتى مجمع الكليات بسبرباي ومجمع المواقف مرورا بمركز اصدار بطاقات الرقم القومي بطول كيلو و200 متر وعرض من 18 الى 20 متر، حيث تشمل أعمال التطوير تغطية الترعة الجانبية الأولى منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى انارة الطريق  ويمثل ذلك حل جذري لتوسعة الطريق ومحور مروري يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة  ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة ولعدم تكرار الحوادث.

حملات التجميل والتشجير الشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة مدينة السنطة اختيار أنواع الأشجار بعناية المتغيرات المناخية

مواد متعلقة

رفع 290 طن قمامة ومخلفات من شوارع كفر الزيات

إزالة 21 تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في الغربية

افتتاح معرض منتجات طلاب طنطا على هامش المؤتمر الأول للتعليم التكنولوجي

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق "طنطا محلة منوف"

استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت بالغربية

تحرير 112 مخالفة متنوعة في حملة لمباحث تموين بالغربية

حملة تموينية على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت فى طنطا بالغربية

قرار ضد 82 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

الأكثر قراءة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

الكليات المطلوبة فى وظيفة معلم مساعد لعام 2024

تصرف كعبوات مجانية.. تفاصيل جديدة في اختلاس أدوية مرضى السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق