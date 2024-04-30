19 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بطنطا

حررت مديرية التموين بالغربية 19 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملة

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، التفتيش على المخابز في طنطا، وذلك بالتعاون مع الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، ومدير إدارة تموين طنطا، ومفتشو الرقابة التجارية بالمديرية، وحررت الحملة ١٩ مخالفة لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.

جهود متواصلة للتأكد من إنتاج خبز عالي الجودة يرضى المواطنين

وأكد وكيل وزارة التموين في الغربية، أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة؛ للتأكد من إنتاج خبز عالي الجودة يرضى المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات في جميع مراكز المحافظة، لمراقبة وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة ومنع كل أنواع الغش التجاري أو الاحتكار واستغلال المواطنين.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات المكبرة التي قامت بها اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.