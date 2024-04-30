الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير وتوريد القمح وتفقد محيط الكنائس ببسيون

محافظة الغربية
محافظة الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الصباحية بمتابعة أعمال الرصف والتطوير وتوريد القمح بمركز ومدينة بسيون فضلا عن تفقد محيط الكنائس لمتابعة الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد.

 وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

 متابعة صيانة طريق القضابة

بدأ محافظ الغربية الجولة بمتابعة صيانة طريق القضابة وأعمال رد الشيء لأصله بشارع المدارس ببسيون من أعمال إزالة الأرصفة ونقل أعمدة الانارة وفرد طبقة السن تمهيدا لأعمال الرصف حيث سيتم رصف الشارع بطول 523 مترا وعرض 6 أمتار.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لشونة بسيون المركزية لمتابعة عملية تسليم القمح وتذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة. 

الاطمئنان على انتظام عملية توريد القمح

كما اطمئن المحافظ على انتظام عملية توريد القمح وعدم وجود أي معوقات، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمستمرة على أرض الواقع؛ لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد؛ لتحقيق المستهدف؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد محيط كنيسة الشهيد العظيم مارمينا ببسيون إيبارشية طنطا وتوابعها مؤكدا على تكثيف  أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق وكذلك رفع كافة الإشغالات واجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.
وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد القيامة المجيد مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية كافة الشوارع لاستقبال عيد القيامة المجيد.

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طارق رحمي محافظ الغربية الرصف والتطوير توافر الخدمات المقدمة للمواطنين شونة بسيون المركزية لمتابعته عملية تسليم الأقماح كنيسة الشهيد العظيم مارمينا ببسيون إيبارشية طنطا استعدادات الكنائس لاستقبال عيد القيامة المجيد

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