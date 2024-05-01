غرس 230 شجرة مثمرة وزينة في زفتى بالغربية

أعلن إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، عن أنه تم غرس 230 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وقال "فايد" إن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، في جميع أنحاء الجمهورية مضاعفة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.

اختيار أنواع الأشجار

وأضاف أنه جرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة، وتتحمل ظروف البيئة المحيطة؛ بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، وتوفير بيئة صحية مريحة لسكان المركز والمدينة.

وأعرب رئيس مركز ومدينة زفتى عن سعادته بالنتائج التي تحققت حتى الآن، في إطار حملات التشجير والتجميل، وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وجمالية للمواطنين، مشددًا على أهمية استمرار هذه الجهود ودعم المبادرات البيئية لتحقيق رؤية مصر الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى صعيد مواز، جرى التوجيه باستمرار متابعة تجهيزات المراكز التكنولوجية واستمرار تدريب اللجان الفنية والأمانة واعضاء المراكز التكنولوجية على القانون الجديد واللائحة وبيان التسعير، وشدد المحافظ على استمرار مراقبة الاسواق ومتابعة الالتزام بالاعلان عن الأسعار، توافر السلع، صلاحية السلع، مقارنة الفواتير مع الاسعار المعلنة على الأرفف مع الاسعار المتواجدة عند الكاشير، متابعة خفض اسعار الخبز السياحي والفينو وسندوتشات الفول والطعمية وتخفيض اسعار السلع المدرجة فى مبادرة دولة رئيس الوزراء، دعم ومتابعة منافذ السلع المخفضة وتوافر كافة السلع باسعار مخفضة مع الاعلان عن الأسعار.



كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني لاستقبال عيد القيامة المجيد،موجها بنظافة محيط الكنائس وتعليق البنرات وتوزيع الهدايا يوم العيد فضلا عن تكثيف اعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والسريعة وتكثيف اعمال التجميل وتجهيز الحدائق لاستقبال المواطنين رفع الاشغالات في محيط الكنائس والميادين العامة والشوارع الرئيسية.

