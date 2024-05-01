إزالة 320 طنًا من القمامة والمخلفات من شوارع زفتي

واصلت رئاسة مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بقيادة إبراهيم فايد، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى استمرت على مدار 24 ساعة؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 320 طن قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة.

وأكد رئيس المدينة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، ونائبه، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وعلى صعيد آخر، وجه المحافظ باستمرار متابعة تجهيزات المراكز التكنولوجية واستمرار تدريب اللجان الفنية والأمانة وأعضاء المراكز التكنولوجية على القانون الجديد واللائحة وبيان التسعير، وشدد المحافظ على استمرار مراقبة الأسواق ومتابعة الالتزام بالإعلان عن الأسعار، توافر السلع، صلاحية السلع، مقارنة الفواتير مع الأسعار المعلنة على الأرفف مع الأسعار المتواجدة عند الكاشير، متابعة خفض أسعار الخبز السياحي والفينو وسندوتشات الفول والطعمية وتخفيض أسعار السلع المدرجة فى مبادرة دولة رئيس الوزراء، دعم ومتابعة منافذ السلع المخفضة وتوافر كافة السلع باسعار مخفضة مع الإعلان عن الأسعار.

رفع اعلانات السناتر ودهان الحوائط المعلق عليها وتنظيم حملات لغلق السناتر، فضلًا عن تكثيف مجموعات المراجعة بالمدارس متابعة التعدي على الارض الزراعية ومخالفات البناء خلال الأعياد والإزالة الفورية.

درجة الاستعداد القصوى

وأعلن محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني لاستقبال عيد القيامة المجيد، موجها بنظافة محيط الكنائس وتعليق البنرات و توزيع الهدايا يوم العيد فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والسريعة وتكثيف اعمال التجميل وتجهيز الحدائق لاستقبال المواطنين رفع الاشغالات في محيط الكنائس والميادين العامة والشوارع الرئيسية.

وشدد رحمي على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتأكيد على زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال وتوافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة بنوك الدم أولا بأول، مشددا على التنسيق الكامل والمستمر بين الصحة والإسعاف على مدار الساعة والتأكيد على جاهزية الحماية المدنية لمجابهة المواقف الطارئة، متابعة أعمال توريد القمح.