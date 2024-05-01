الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إغلاق 83 منشأة مخالفة لقرار مجلس الوزراء بالغربية

غلق منشأة
غلق منشأة

استمرت مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية في شنها حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق؛ للتأكد من مواعيد الغلق المحددة، والإجراءات الاحترازية وإجراء الحفاظ على الطاقة الكهربية ومنع هدرها، وذلك على مستوى المحافظة في حملات لمدة 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من إغلاق 83 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا وغير مطبقة للإجراءات الاحترازية، ولا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال حملات على مراكز المحافظة في الـ24 ساعة الماضية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ترشيد استهلاك الكهرباء

كما نجحت الحملات المختلفة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ 40 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتوفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

مواعيد الغلق المحددة ترشيد استهلاك الكهرباء الحفاظ على الطاقة الكهربية ومنع هدرها رفع درجة الاستعداد القصوى مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة

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