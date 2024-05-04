السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

ضبط نصف طن رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالغربية

رنجة غير صالحة بالغربية
رنجة غير صالحة بالغربية

صادرت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، كمية كبيرة من الأسماك المدخنة "رنجة"، يشتبه في أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بـ زفتي، قبل طرحها لبيعها لجمهور المواطنين فى مراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع عيد الربيع "شم النسيم".

إحكام الرقابة على الأسواق

كان الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلف لجنة تفتيشية للمرور بمركز زفتي، مكونة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وتم رصد نصف طن أسماك مدخنة "رنجة" داخل 100 صندوق بلغ وزن الصندوق 5 كيلوجرامات، غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لإنتاج الأسماك المدخنة بمركز زفتي.

تم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها، وتحرير محضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

محافظة الغربية مديرية الطب البيطرى بالغربية رنجة مراكز ومدن المحافظة عيد الربيع شم النسيم داخل 100 صندوق بلغ وزن الصندوق 5 كيلوجرامات

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