السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 17 محضرًا لمخابز مخالفة بالغربية

مخبز
مخبز

حررت مديرية التموين بالغربية، 17 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة في مركز وبندر زفتي، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، التفتيش على المخابز في مركز ومدينة زفتي، وذلك بالتعاون مع إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، ومدير إدارة تموين زفتي أسامة سعده، ومفتشو الرقابة التجارية بالمديرية، وحررت الحملة 17 مخالفة لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة. 

وتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرًا الى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض أسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

فيما أشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إلى أن توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتشكيل وشن لجان وحملات مكثفة من المديرية والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، على المخابز السياحية الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين ومجالس المدن والأحياء وهيئة سلامة الغذاء، وكل الجهات المعنية، لتطبيق قرار الحكومة الجديدة الخاص بتسعيرة بيع الخبز السياحى للمواطنين، ورصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين منهم.

مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية حملة في مركز وبندر زفتي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مفتشو الرقابة التجارية بالمديرية مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة محافظ الغربية

مواد متعلقة

الجماهير هاجمت الفريق.. 21 غرزة للاعب زفتى فى نهائى الدورة الرمضانية

تحرير 17 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بالغربية

تشميع 128 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

إزالة 13 مخالفة بناء بدون ترخيص فى المحلة الكبرى

محافظ الغربية يتابع نتائج المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات

ضبط 119 مخالفة مرورية فى حملة بالغربية

غرس 190 شجرة مثمرة وزينة فى السنطة بالغربية

133 مخالفة تموينية متنوعة فى مراكز الغربية

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الذهب اليوم السبت 4-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه اليوم السبت 4-5-2024

مسيحيو القدس يستقبلون النور المقدس اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة