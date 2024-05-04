السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 190 طن قمامة ومخلفات صلبة من شوارع السنطة بالغربية

شوارع السنطة بالغربية
شوارع السنطة بالغربية

واصلت رئاسة مركز ومدينة السنطة بـ محافظة الغربية، بقيادة منى صالح، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى استمرت على مدار 24 ساعة؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

تكثيف أعمال النظافة

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 190 طن قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة.

وأكدت رئيس المدينة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، ونائبه، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

مركز ومدينة السنطة لحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة أماكن متفرقة بالمركز والمدينة قمامة صلبة من الشوارع الرئيسية تسويتها أمام المواطنين

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