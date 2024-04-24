الرئيس السيسى يستمع لشرح عن متحف الجواد العربى المصرى

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى شرح من العميد أركان حرب إيهاب إبراهيم عبدالحميد، رئيس فرع تدريب إدارة المدرعات، عن متحف الجواد العربي المصري المصغر.

وقال "عبدالحميد" في انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية في مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز" إن القسم الأول يتحدث عن الفروسية في عصر أسرة محمد علي باشا، ودروهم في تنسيل الخيول والوصول لأصل الأنسال، بداية من محمد علي وإبراهيم باشا والأمير طوسون، مرورًا بعباس حلمي الأول الذي كان له دورًا كبيرًا في الحفاظ على نسل الخيول المصرية.

وأضاف أن عباس حلمي الأول يعتبر مؤسس مملكة الخيل المصرية الحديثة، بالإضافة إلى وجود لوحات فينة تم رسمها بواسطة فنانين فرنسيين لتوثيق تلك الفترة، وعدد من المراجع تتحدث عن الشخصيات البارزة التي كانت موجودة في عصر أسرة محمد علي.