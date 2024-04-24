مدبولى: مصر تكثف جهود الوساطة بهدف التوصل لحل للأزمة فى قطاع غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الموقف المصري ثابت تجاه الأزمة في قطاع غزة، خاصة بشأن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وزيارة نفاذ المساعدات الإنسانية، بحسب قناة "إكسترا نيوز".

وأضاف، أن الدولة بأجهزتها المختلفة تعمل على مدار الساعة؛ من أجل تكثيف جهود الوساطة بهدف التوصل لحل للأزمة في قطاع غزة.

وأكد، أنه لولا جهود مصر للتوصل لحل للأزمة لازداد الوضع سواءً في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يجب بذل كل الجهود الممكنة لوقف تصاعد التوتر في المنطقة جرّاء الحرب في قطاع غزة بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.