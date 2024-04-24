مدير إدارة المدرعات بالقوات المسلحة: اهتمام شديد من القيادة السياسية برياضة الفروسية العسكرية

أعلن اللواء أركان حرب إيهاب لطفي، مدير إدارة المدرعات بالقوات المسلحة المصرية، إن البطولة العربية العسكرية تتحد فيها القيم العسكرية، حيث تتلاقى الروح الرياضية مع تقاليد وشرف المهنة العسكرية.

رياضة الفروسية العسكرية

أكد لطفي، خلال إلقاء كلمته ضمن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولومبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المذاعة عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه لمن حسن الطالع أن تتواكب هذه البطولة مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء.



كما تقدم بخالص التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على حضوره هذا الافتتاح، وهذا دليل على اهتمام القيادة السياسية بالرياضة خاصة رياضة الفروسية.

وأضاف في حديثه أن رياضة الفروسية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمليات العسكرية المصرية، ومصر من الدول الرائدة في تربية الخيول العربية الأصيلة.

ملامح الجمهورية الجديدة

وذكر، أن الجمهورية الجديدة شملت الكثير من المشروعات الضخمة لتعزيز مكانة مصر عالميًا في تربية الخيول العربية العسكرية.