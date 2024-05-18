رئيس هيئة المعارض يفتتح معرضى "إيجيبت بروجيكتس" و"ويندوريكس"

افتتح اليوم اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، نيابة عن وزير التجارة والصناعة، معرضي مشروعات مصر لمواد البناء والتشييد (إيجيبت بروجيكس) في دورته رقم 7 و(ويندوريكس للزجاج والألومنيوم) في دورته ١٤، والذي تستمر فاعلياتهما حتى 20 مايو الجاري 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي.

الشركات المشاركة في المعرض

وتمثل الشركات العارضة بالمعرضين كافة القطاعات الممثلة لمواد البناء مثل: الرخام والجرانيت – الأسمنت – الجبس – الطوب – السيراميك – الأدوات الصحية –الدهانات – منتجات كيماويات مواد البناء – المواد العازلة – الأبواب والشبابيك والزجاج.

شارك في فعاليات الإفتتاح الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومحمد خطاب وكيل المجلس التصديري لمواد البناء.

قطاع مواد البناء والتشييد

وقال اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة، إن قطاع مواد البناء والتشييد يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية التصديرية بالاقتصاد القومي والذي يتمتع بميزات تنافسي وفرص تصديرية كبيرة للنفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن القطاع يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى وكذا احتياجات الدولة لإنشاء المشروعات القومية الكبرى.

صناعة وتصدير مواد البناء

وأضاف "الماوردي"، أن استضافة مصر لفعاليات هذين المعرضين المهمين تعكس أهمية السوق المصري كمحور إقليمي لصناعة وتصدير مواد البناء بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن المعرضين مقامان على مساحة إجمالية ٢٠٠٠٠ م٢، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ شركة مصرية وأجنبية يمثلون ١٥ دولة عارضة.

وأشار اللواء شريف الماوردي هذا وتمثل الشركات العارضة بالمعرضين كافة القطاعات الممثلة لمواد البناء مثل: الرخام والجرانيت – الأسمنت – الجبس – الطوب – السيراميك – الأدوات الصحية –الدهانات – منتجات كيماويات مواد البناء – المواد العازلة – الأبواب والشبابيك والزجاج.

صادرات قطاع مواد البناء

وأوضح رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن صادرات قطاع مواد البناء بلغت خلال العام الماضي بقيمة 8 مليار و807 مليون دولار مقارنة بـ6 مليارات و516 مليون دولار خلال عام 2021 / 2022 محققة نسبة زيادة بلغت 7.1%.

وأشار الماوردي إلى أن صناعة مواد البناء تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري، حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة لمعدات ومواد البناء بمنطقة الشرق الأوسط.

بعثة رجال أعمال من الدول الأفريقية والعربية

ولفت إلى أنه تم التنسيق والتعاون بين كلا من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري لاستضافة بعثة رجال أعمال من الدول الأفريقية والعربية، ومنها "كينيا – زامبيا- غانا – نيجيريا – جيبوتي – تونس – المغرب – الجزائر" لزيارة المعرض بهدف توفير احتياجاتهم من المنتجات المختلفة لمواد البناء وترتيب اجتماعات ثنائية لها مع الشركات المصرية.

وأضاف اللواء شريف الماوردي إلى أن المعرضين يحظيان بمشاركة عدد كبير من الشركات التي تغطي كافة قطاعات مواد البناء والتشييد من الرخام والجرانيت والأسمنت والجبس والطوب والسيراميك والأدوات الصحية والدهانات ومنتجات كيماويات مواد البناء والمواد العازلة والأبواب والشبابيك والزجاج.