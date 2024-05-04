السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يخشى انتفاضة الجونة في ستاد القاهرة الليلة

الأهلي
الأهلي

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الجونة، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يتحدى الجونة في دوري نايل

يدخل فريق الأهلي المباراة وهدفه مواصلة انتصاراته المحلية بعد تخطي عقبة الإسماعيلي في الجولة الماضية من أجل الحفاظ علي مشواره في الدفاع عن اللقب الذي تبدو المنافسة عليه قوية هذا الموسم، حيث وصل الفريق إلى النقطة 24 محتلًا المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، من الفوز بـ7 لقاءات وتعادل في 3 وتلقى هزيمتين.

 في المقابل، يدخل فريق الجونة، بقيادة علاء عبدالعال، اللقاء وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة جمعهم من الفوز في 7 مباريات، والتعادل بـ7 لقاءات وتلقى 5 هزائم.

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وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة الجونة أكد لهم خلالها أن المنافس فريق عنيد ويجيد اللعب أمام الكبار وسبق له الفوز علي الغريم التقليدي الزمالك.

وشدد كولر علي ضرورة غلق صفحة البطولة الأفريقية والتركيز فى المشوار المحلي خاصة إن الفريق سوف يخوض لقاءات فى غاية الصعوبة ويحتاج الى تجاوزها بنجاح حتى لا يعانى من الضغوط قبل النهائي.

وأكد المدير الفني أن هناك أخطاء مازالت تتكرر، وما حدث أمام الإسماعيلي من هفوات في الدفاع والتسبب في ضربة جزاء كادت تكلف الفريق كثيرًا وأنه لن يتراجع في معاقبة أي لاعب يكون أحد اسباب الهزيمة في أي لقاء بسبب تلك الأخطاء.

وشدد مارسيل كولر أن مباراة الجونة ليست سهلة وعلينا التركيز للحصول علي الثلاث نقاط، من أجل استعادة صدارة الدوري والحفاظ علي معنوياتنا المرتفعة قبل النهائي الأفريقي.

الاهلى الجونة دوري نايل الدوري الممتاز مارسيل كولر

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