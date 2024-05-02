الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد طلب لجنة التخطيط.. "كولر" يجهز قائمة بالراحلين عن الأهلي في الصيف

لجنة التخطيط مع الخطيب
لجنة التخطيط مع الخطيب وكولر

طلبت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح من السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلي بإرسال تقريره النهائي بشأن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق بعد خروجهم من حساباته الفنية فى الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن كولر أخطر اللجنة بتجهيز قائمة مبدئية باللاعبين الذين لا يحتاج إليهم في الموسم الجديد بعد تقييمهم طوال الفترة الماضية سواء في التدريبات أو المباريات التي شاركوا فيها.

وأضاف المصدر أن التقرير سيكون في الاجتماع بين كولر ولجنة التخطيط عقب لقاء الإسماعيلي والترتيب لمباراة الترجي في النهائي وذلك للإجابة عن أي استفسارات للجنة حول أى من تلك الأسماء التي يرغب في رحيلها.

وأشار المصدر إلى أن كولر وضع محمود متولي ومحمد الضاوي كريستو وخالد عبدالفتاح وموديست من الأسماء خارج حساباته وهناك اثنان من اللاعبين الكبار سيكونان خارج حسابات الفريق فى الموسم المقبل، ولكن من الممكن أن تتغير حسابات الجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة وفقا لأي مستجدات جديدة.

مصطفى شوبير يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي

وكان مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فاز بجائزة رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقدم شوبير أداءً مميزًا للغاية، وساهم في الفوز الذي حققه الفريق بهدفين مقابل هدف. 

وعاد الأهلي للمنافسات المحلية، بعد أن حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في ‏القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي انطلقت في السابعة من مساء أمس  على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 24 وتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 19. 

الاهلى كولر لجنة التخطيط محمود متولى الاسماعيلى خالد عبدالفتاح شوبير

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