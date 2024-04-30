كولر يستقرعلى اتباع سياسة التدوير بين لاعبى الأهلى لتفادى الإصابات

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلى تطبيق سياسة التدوير بين محمود كهربا والفلسطيني وسام أبوعلي من أجل الحفاظ علي تركيزهما قبل النهائي الأفريقي المرتقب حيث يرغب في منح كهربا فرصة المشاركة أساسياً أمام الإسماعيلي بعد شكوى وسام أبوعلي من كدمة في الكتف تعرض لها في لقاء مازيمبي الكونغولي.

عقد المديرالفني للأهلي جلسة مع اللاعبين على هامش المران، وحذر من تكرار ظاهرة الاعتراضات على قراراته سواء بالاستبدال أو الجلوس على الدكة بعدما خرج الثلاثي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات عن النص حسب وصفه.

وأكد كولر خلال الجلسة أن الجميع مطالب بالتركيز وضبط النفس في المباريات وعدم إثارة أي أزمة خاصة أن مشاركة أي لاعب في المباراة وجهة نظره الفنية ولن يجبره أحد علي تغيير قراره.

وطلب المدير الفني للقلعة الحمراء من اللاعبين ضرورة تصحيح الأخطاء التي ظهرت مؤخراً في الدوري خاصة أن آخر أربع مواجهات حقق الفريق 4 نقاط فقط وأي استمرار لنزيف النقاط يبعد الفريق عن المنافسة على اللقب.

وشدد مارسيل كولر على احترامه لجميع اللاعبين ورغبتهم في المشاركة لكنه لن يسمح بأي تجاوز أو خروج عن النص يضر بمصلحة الفريق ككل خلال المباريات.

مران الأهلي| ياسر إبراهيم يشارك في التدريبات الجماعية

وفي سياق آخر شارك ياسر إبراهيم، لاعب الفريق، في المران الجماعي الذي ‏أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غداً الأربعاء ‏ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الممتاز.‏

وانتظم مدافع الفريق في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعافيه من إصابة بمزق في ‏العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.‏

واطمأن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على جاهزية ياسر إبراهيم، بعد انتهائه ‏من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

واستأنف الأهلي تدريباته بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس ‏للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.‏

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏